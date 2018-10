Daimler Trucks kiest voor systeem van TomTom

TomTom maakte woensdagmiddag verder bekend dat het zijn Webfleet-oplossing voor de transportsector uitbreidt. Op de IAA bedrijfsvoertuigenbeurs in Hannover heeft TomTom TachoShare gelanceerd. Dat is een externe download- en archiveringsmodule die tachograafgegevens uit voertuigen downloadt en gebruikers in staat stelt gegevens rechtstreeks met hun analysesoftware te delen.

Het bedrijf liet in de persberichten niets los over de sterke koersdaling van het eigen aandeel. TomTom heeft dinsdag een enorme dreun op de beurs gekregen door het nieuws dat een samenwerkingsverband van Renault, Nissan en Mitsubishi kiest voor Google in nieuwe auto's. De onderneming verloor bijna een kwart van zijn waarde en stond woensdag opnieuw op een stevig verlies.