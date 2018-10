Fastned krijgt gelijk bij Raad van State

De onderneming strijdt al enige tijd tegen het verlenen van vergunningen van laadpalen aan uitbaters van tankstations. Fastned vindt dat daarmee zijn belang wordt geschaad en voelt zich dan ook gesterkt door de uitspraak.

In de gewonnen zaak was Fastned volgens de hoogste bestuursrechter ten onrechte niet als belanghebbende aangemerkt. Een lagere rechter gaat daarom opnieuw naar de kwestie kijken. In een andere zaak kreeg Fastned geen gelijk. Daar had de rechtbank de verkeersveiligheid moeten meewegen. Dat heeft de Raad van State alsnog gedaan, maar dat maakte geen verschil voor het toekennen van de vergunning voor laadpalen bij een tankstation.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft meerdere reguliere tankstations vergunningen gegeven om laadpunten te plaatsen. Fastned vindt dat dat niet zomaar moet kunnen. Dat punt is nu evenwel niet aan de orde gekomen.

Fastned heeft nog meer zaken lopen. Het bedrijf wil onder meer een kiosk bij zijn laadstation kunnen openen, net als uitbaters van tankstations dat kunnen. Aanvragen daarvoor werden tot nu toe steeds afgewezen.