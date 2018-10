TomTom-baas vindt Google-deal 'wake-up call'

Volgens hem proberen grote techreuzen als Google de autosector te controleren. Een grote speler in de autobranche heeft er nu voor gekozen om als het ware de controle uit handen te geven. Andere automakers zouden daar echter nog niet toe bereid zijn.

TomTom kreeg dinsdag een enorme dreun op de beurs door het nieuws dat een samenwerkingsverband van Renault, Nissan en Mitsubishi kiest voor Google in nieuwe auto's. TomTom speelde bijna een kwart van zijn waarde kwijt en noteerde woensdag opnieuw op een stevig verlies.

Veel risico

Volgens Goddijn nemen de autobouwers veel risico door in zee te gaan met Google. Hij refereerde daarbij onder meer naar zorgen over de privacy en de omgang met klantgegevens.

De TomTom-baas vindt dat zijn eigen bedrijf nog steeds een leidende rol heeft als het gaat om de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Ook verklaarde hij dat geen enkele klant van TomTom goed is voor meer dan 10 procent van de omzet van de onderneming.

De Google-deal kost TomTom niet direct omzet, zei financieel topman Taco Titulaer eerder op de dag al tegen het ANP. Wel heeft de samenwerking gevolgen voor de orderinstroom. Volgens Titulaer worden in de automobielsector deals gesloten voor nieuwe modellen die pas over twee, drie of vier jaar verschijnen. Die orders vertalen zich pas later door in gevolgen voor de omzet. Titulaer wilde niet ingaan op eventuele gevolgen voor de winstgevendheid van TomTom.