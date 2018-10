Extra heffing mkb’ers

Ondernemers met een schuld bij de eigen bv krijgen binnenkort een extra belastingaanslag op de mat. Het gaat in totaal om 23.000 dga’s die samen een schuld hebben van €30 miljard aan hun vennootschappen. De mkb’ers moeten hier zo’n €1,8 miljard belasting over betalen.

Daarmee bevatten de belastingplannen opnieuw een tegenvaller voor ondernemers. Zij worden volgend jaar ook al geconfronteerd met de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9%.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen de belastingmaatregel en waarschuwen dat de extra heffing ten koste gaat van de investeringskracht van de ondernemingen. Daarmee komen volgens hen ook de groei en de werkgelegenheid onder druk te staan.

„We zien dat het tarief van box 2 minder wordt verhoogd. Ook zien we een daling van de vennootschapsbelasting en dat is goed”, zegt een woordvoerder. „Maar als er aan de andere kant door samenloop van allerlei fiscale maatregelen een prikkel ontstaat om vermogen aan de onderneming te onttrekken, dan is het kabinet niet goed bezig.”

Dga’s hebben de mogelijkheid om geld uit hun eigen onderneming aan zichzelf uit te lenen. Bijvoorbeeld als aanvulling op hun loon, of in de vorm van een hypotheek. Over deze leningen aan zichzelf hoeven dga’s geen belasting te betalen.

De overheid wil hier deels een einde aan maken. Voor schulden bij de eigen bv boven €500.000 moeten dga’s vanaf 2022 het zogenoemde box 2-tarief gaan betalen. (nu nog 25%, vanaf 2021 26,9%). Dit moet volgend jaar in één klap het gigantische bedrag van €1,8 miljard op gaan leveren.

„De praktijk leert dat dga’s niet altijd de middelen hebben om hun schuld terug te brengen”, zegt Arjo van Eijsden, partner bij belastingadvieskantoor EY. „Zij moeten straks ineens belasting gaan betalen waar ze helemaal geen rekening mee hielden. Dat is een heel rigoureuze maatregel.” En dus zullen zij vaak winst uit hun onderneming aan zichzelf moeten uitkeren om die schulden af te lossen. Omdat dit komend jaar nog tegen 25% belasting kan, voordat het box 2-tarief gaat stijgen, rekent de overheid erop dat heel veel ondernemers hier in 2019 gebruik van gaan maken.

Het geld was nodig om tegenvallers voor komend jaar af te dekken en dat bevalt fiscalist Cor Overduin van Grant Thornton niet: „Het is typisch dat je in de Miljoenennota moet lezen dat er een gat in de begroting zit van €1,8 miljard en dat dat dan gedicht wordt door dga’s meer belasting af te laten dragen. En dat vooruitlopend op wijzigingen die in 2022 doorgevoerd worden: een wet waarvan we niet eens weten hoe die eruit gaat zien. Dat de rekening bij deze groep wordt gelegd is een kwalijk verhaal.”

Ook Edwin Visser, partner bij PwC, denkt dat het kabinet de maatregel vooral neemt om de begroting voor komend jaar te dichten. „Het lijkt erop dat het eenmalige kaseffect in 2019 doorslaggevend is geweest. De structurele opbrengst van €50 miljoen per jaar is te kwalificeren als kruimelwerk in het grote geheel van de begroting.” Visser vindt de grens van €500.000 ook willekeurig: „Hier kunnen ook grote privémiddelen tegenover staan. Dan is het probleem kleiner.”

Bronnen in Den Haag ontkennen dat het de overheid te doen is om de eenmalige €1,8 miljard in 2019. De leningen zijn het ministerie van Financiën al langer een doorn in het oog, omdat het vindt dat er vaak sprake is van onterecht uitstel van belastingbetalingen. De maatregel kwam in de laatste weken voor Prinsjesdag ineens in beeld en werd genomen omdat de structurele opbrengst van €50 miljoen per jaar ook welkom was.