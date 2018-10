Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken Ⓒ DIJKSTRA BV

Een raadsel. Wat ontbreekt hier? „Het is van belang dat het pensioen transparanter wordt voor deelnemers. De herverdeling via de zogenoemde doorsneesystematiek verdwijnt, zodat iedereen op elk moment de pensioenopbouw krijgt die past bij de premie die voor hem of haar is ingelegd.”