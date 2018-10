Ageas lonkt niet naar overname in Nederland

Branchegenoten Aegon en ASR hebben al aangegeven wel interesse te hebben in Vivat. NN Group, dat eerder Delta Lloyd inlijfde, verklaarde daarentegen voorlopig geen noodzaak te zien tot een nieuwe grote overname in Nederland.

Vivat, bekend van onder meer Zwitserleven, Reaal en Actiam, is de voormalige verzekeringstak van het financiële concern SNS Reaal, dat in 2013 werd genationaliseerd. De Chinese eigenaar Anbang zou naar verluidt zakenbank JPMorgan al in de arm hebben genomen om een verkoopproces van Vivat te begeleiden. Formeel is er echter nog geen knoop doorgehakt.

Anbang kocht Vivat in 2015 voor het symbolische bedrag van 1 euro, met een kapitaalinjectie van bijna 1,4 miljard euro. Maar het Chinese concern raakte later mede door de eigen koopdrift in financieel zwaar weer, vandaar dat er al enige tijd wordt gespeculeerd over een verkoop van Vivat.