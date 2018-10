Ⓒ ANP XTRA

Pharming mag tegen de verwachting in Ruconest vooralsnog niet actief als preventief middel inzetten. Deze tegenvaller komt bovenop twijfels of het medicijn tegen erfelijk angio-oedeem wel opgewassen is tegen dat van grote concurrenten. Topman Sijmen de Vries ziet echter geen enkele reden voor pessimisme.