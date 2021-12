Premium Het beste van De Telegraaf

Volle bol voor zuiderlingen, sobere voor het noorden De grootste oliebollenfabriek staat in Sneek: 5,2 miljoen oliebollen per week

Ⓒ Kim Mulkens

SNEEK - In Friesland staat naar eigen zeggen de grootste oliebollenfabriek van het land. Bij Venemafood in Sneek worden momenteel 5,2 miljoen oliebollen en 1,2 miljoen appelbeignets per week gebakken; niet alleen voor supers in Friesland, maar zelfs voor mensen in Spanje. ,,Nederlanders aan de Costa Brava zijn eraan gehecht.’’