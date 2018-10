Sentiment op Wall Street blijft positief

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de plus op 26.405,76 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,1 procent tot 2907,95 punten. Alleen technologiebeurs Nasdaq ging iets omlaag, met 0,1 procent naar 7950,04 punten.

De VS en China slaan elkaar met nieuwe importheffingen om de oren, maar echte onrust op de aandelenmarkten door de escalatie van de handelsvete tussen beide economische grootmachten blijft de laatste tijd uit. In de Dow sloten bankaandelen en grote industriële bedrijven stevig in de plus.

Tilray

Cannabisproducent Tilray maakte verder een koerssprong van ruim 38 procent. Het Canadese bedrijf profiteerde van speculaties onder beleggers over mogelijke investeringen in de onderneming door Coca-Cola en AB InBev in aanloop naar volledige legalisatie van cannabis in Canada op 17 oktober.

Maker van industriële gassen Praxair won een kleine 4 procent. Naar verluidt wil het bedrijf samen met de beoogde Duitse fusiepartner Linde nog meer bezittingen verkopen om goedkeuring voor de deal te krijgen van Amerikaanse autoriteiten.

Amazon

Webwinkelreus Amazon was niet zo in trek, met een min van bijna 1 procent. De Europese Commissie is een voorlopig onderzoek begonnen naar misbruik van verkoopgegevens. Amazon zou de data van andere online verkopers die gebruik maken van zijn platform gebruiken om daar zelf voordeel uit te halen.

De koers van supermarkten als Kroger en Walmart stond eveneens wat onder druk, na een bericht dat Amazon komende jaren 3000 kassaloze supers zou willen openen. McDonald's won juist bijna 1 procent. De Europese Commissie staakt haar onderzoek naar mogelijke belastingontduiking door de fasftoodketen. Het uitpluizen van de fiscale afspraken tussen Luxemburg en het bedrijf heeft geen bewijs opgeleverd voor verboden staatssteun.

De euro was 1,1674 dollar waard, tegen 1,1686 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 1,9 procent tot 71,14 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 79,22 dollar per vat.