GrandVision groeit hard in derde kwartaal

Schiphol - GrandVision groeit harder in het derde kwartaal dan in de eerste helft van dit jaar. Met name in Noord- en Zuid-Amerika en Azië was sprake van een sterke vergelijkbare groei, net als in Oost-Europa en Duitsland. Dat meldde het moederconcern van optiekketens als Pearle en EyeWish donderdag voor aanvang van een investeerdersdag van het bedrijf.