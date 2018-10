Nestlé bestudeert opties voor huidverzorgingstak

Nestlé Skin Health heeft zijn hoofdkantoor in Lausanne. Er werken meer dan 5000 mensen voor de tak in zo'n veertig landen. De groeimogelijkheden voor Nestlé Skin Health, dat vorig jaar een omzet had van ongeveer 2,7 miljard Zwitserse frank, liggen volgens het bestuur van het concern meer buiten de paraplu van de onderneming.

Nestlé wil zich meer richten op zaken als voeding, gezondheid en welzijn.