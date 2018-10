Topman Air France KLM al bij ministers

Dat bevestigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan De Telegraaf. Twee weken geleden had ceo Smith een kennismakingsgesprek, dat plaatsvond op het ministerie van Financiën. „Het was een globaal gesprek. Ik heb veel vertrouwen in een goede samenwerking”, zegt minister van Nieuwenhuizen desgevraagd.

Afgelopen maandag had Smith pas zijn eerste officiële werkdag bij de Nederlands-Franse luchtvaartmaatschappij. Eén van de problemen waar Air France KLM mee kampt, is dat KLM op Schiphol de komende jaren niet verder kan groeien.

Lokbonussen

De luchthaven zette met een tariefsverlaging en lokbonussen de deur open voor prijsvechters, waardoor Schiphol drie jaar eerder dan verwacht is volgelopen. Topman Pieter Elbers van KLM zei zaterdag in deze krant dat hij graag meer routes naar India wil openen, maar dat er voorlopig geen extra landingslots beschikbaar zijn.

Daar speelt mee dat het Nederlandse KLM nog winstgevend is. Nu moet de groei plaatsvinden vanaf Parijs, maar 30% van de langeafstandsvluchten van Air France is verliesgevend.

De Nederlandse Staat is ook aandeelhouder van KLM, iets waar minister Hoekstra (Financiën) weer over gaat. De afgelopen jaren moesten er geregeld bewindspersonen naar Parijs, om het belang van een zelfstandige bedrijfsvoering van KLM te bepleiten.

Geen overheveling

In juni werd er na 15 stakingsdagen bij Air France een motie in de Tweede Kamer aangenomen om het kabinet te laten herbevestigen dat er geen bedrijfsonderdelen en banen van het KLM-hoofdkantoor worden overgeheveld naar Parijs. Ook het financieel beheer van KLM blijft zelfstandig. Deze onderwerpen zijn volgens Van Nieuwenhuizen niet ter sprake gekomen: „Zo ver zijn we nog niet. Dit was echt een kennismaking.”