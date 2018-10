Docenten delen interactieve lessen

Medeoprichter Janneke Plaisier werkte jarenlang bij een educatieve uitgeverij. Door de vele schoolbezoeken kwam ze op het idee voor LessonUp. „Docenten willen wel digitale producten gebruiken, maar de aangeboden software is niet altijd gebruiksvriendelijk. Een docent die 15 minuten nodig heeft om een programma op het digibord aan de praat te krijgen, grijpt de volgende keer weer naar het vertrouwde Powerpoint.”

Eenvoudig

LessonUp moet daar verandering in brengen. „Met onze tools is het in elkaar zetten van een interactieve les net zo eenvoudig als het maken van een powerpoint. Docenten kunnen open vragen of quizvragen opnemen en er met een aantal muisklikken een filmpje van internet aan toevoegen.”

Alle interactieve lessen blijven op het platform staan en zijn gratis beschikbaar voor andere gebruikers. „Elke docent heeft zo’n 300 collega’s in het land die hetzelfde doen. Wij geven ze toegang tot elkaars kennis en creativiteit.”

Bibliotheek

Het platform telt zo’n 50.000 geregistreerde gebruikers, zowel docenten van basisscholen als van middelbare en hogere scholen. De open bibliotheek van LessonUp bevat al meer dan 100.000 interactieve lessen. Bijvoorbeeld over pesten op school, maar ook over vulkanen. „Niet alle lessen zijn van even hoge kwaliteit”, geeft Plaisier toe, „maar gebruikers kunnen ze heel eenvoudig aanpassen.”

Docenten kunnen gratis lessen maken en lessen van anderen gebruiken. Voor €59 per jaar komen extra functies beschikbaar zoals het delen van de lessen met kinderen zodat ze er thuis mee aan de slag kunnen of het afnemen van toetsen.

„We groeien hard en de uitdaging is nu om het platform geschikt te maken voor 100.000 leerlingen tegelijk. Daarnaast willen we de grens over. Onze missie is wereldwijd toegang verschaffen tot lesmateriaal.”