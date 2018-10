Inzicht in elektrische vloot

„Het energieverbruik van elektrische bussen is afhankelijk van diverse factoren, zoals de rijstijl, het gebruik van de verwarming en de route”, vertelt oprichter Freek Dielissen. „Voor vervoersbedrijven is het daarom lastig in te schatten hoeveel kilometer er gereden kan worden. Om te voorkomen dat een bus stil komt te staan, plannen ze heel conservatief in. Als er 300 kilometer met een volle accu gereden kan worden, plannen ze maar 200 km in.”

Dielissen legt uit dat dit zonde is, omdat je juist veel kilometers moet maken met een elektrische bus of truck om hem terug te verdienen. „Ons platform moet vervoerders vertrouwen geven zodat ze meer kilometers gaan maken.”

Tesla

Het idee om ‘iets’ met elektrisch rijden te gaan doen, ontstond in 2010, toen drie van de vier oprichters elkaar leerden kennen tijdens een studie aan de Amerikaanse universiteit Berkeley. „Tesla kwam net op en we wilden na onze studie iets in die richting doen.”

In 2012 begon ViriCiti met de bouw van een IT-systeem voor een klein bedrijf met een vloot van acht elektrische trucks. „Ons systeem laat onder andere zien waar het voertuig rijdt, hoe vol de batterij is en wat het verbruik is. Op die manier weet de vervoerder hoeveel kilometer een voertuig nog kan rijden en welk voertuig wanneer geladen moet worden. We kunnen ook veel dieper in het voertuig monitoren en bijvoorbeeld het voltage en temperatuur per batterijcel zien. Met die informatie kun je voortijdig zien dat een cel te warm wordt en die specifieke cel vervangen.”

Schiphol

De activiteiten kwam in een stroomversnelling terecht toen het bedrijf in 2014 samen met de Chinese bussenbouwer BYD een aanbesteding won op Schiphol. In alle elektrische bussen die passagiers van de gate naar het vliegtuig brengen, zit het systeem van ViriCiti gebouwd.

Het platform levert ook informatie over de laadinfrastructuur. „We kunnen zien welke bus staat te laden met welk vermogen en deze vermogens automatisch aanpassen. Op die manier kunnen klanten hun vloot veel efficiënter en goedkoper opladen.”

Hij wijst erop dat er nog veel meer opties aan slim laden toe te voegen zijn. „Zo kun je bijvoorbeeld het laden koppelen aan de vraag naar energie. Je zou met energiebedrijven kunnen afspreken dat een bedrijf korting krijgt als het bij een grote vraag later begint met laden.”

Marktleider

ViriCiti is op dit moment marktleider in Europa en in de Verenigde Staten. Dielissen voegt daar wel aan toe dat er in die markten momenteel nog maar 1.800 elektrische bussen rondrijden. „Maar dat aantal stijgt snel. De verwachting is dat het er over 5 jaar 90.000 zijn. We willen ons marktaandeel van 50% behouden en daarom zijn we nu druk bezig met het schaalbaar houden van de software en het toevoegen van nieuwe functionaliteiten.”

De oprichter geeft toe dat het monitoren van 45.000 bussen iets anders is dan het monitoren van de huidige 900 bussen. „Maar we leveren software dus, als we op de juiste manier schalen, hoeft dat geen probleem te zijn.”