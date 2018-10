Stikstof bedreigt groei Eindhoven Airport

De druk op natuurgebieden in de regio is al zo groot dat nieuwe ontwikkelingen niet meer worden toegelaten, staat in onderzoek dat in opdracht van de gemeente Eindhoven is uitgevoerd. Vergunning kan alleen worden verleend als kan worden aangetoond dat de uitbreiding van de regionale luchthaven van landelijk of provinciaal belang is.

Eindhoven Airport bereikt volgend jaar de maximaal toegestane capaciteit van 43.000 vluchten per jaar. Voor het eind van 2019 moet een beslissing worden genomen over de toekomst van de grootste regionale luchthaven van Nederland.

Er liggen vier scenario's op tafel: geen groei, of een uitbreiding van het aantal vluchten per jaar tot respectievelijk 55.000, 73.000 of 100.000 in 2030.