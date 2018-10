Column: Voordeel van de twijfel

De afgelopen weken is er goed geluisterd naar ondernemers. Het vervelende plan om de aanmerkelijk-belang-belasting te verhogen is afgezwakt en er wordt extra geld voor het mkb vrijgemaakt. Ook positief is de verlaging van de vennootschapsbelasting. Hiervan profiteert het hele Nederlandse bedrijfsleven.

Helaas zijn ook veel beloofde punten blijven liggen. Op fiscaal gebied moet werk gemaakt worden van de werkkostenregeling en de vermogensrendementsheffing. Daarnaast wachten ondernemers nog steeds op oplossingen voor de loondoorbetaling bij ziekte en de Wet DBA.

Hopelijk pakt het kabinet nu door. Ondernemers hebben namelijk nog steeds het gevoel dat zij er financieel niet op vooruit gaan. Dat de voordelen vooral voor multinationals zijn. Daarom wil ik mij samen met het kabinet inzetten voor een merkbare lastenverlichting voor het mkb. Ik blijf wel balen van de btw-verhoging.