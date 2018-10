Variatie op eeuwenoud recept

Tempeh is een gefermenteerd product op basis van sojabonen dat al eeuwenlang een belangrijke rol heeft in de Indonesische keuken. De laatste jaren verovert het ook de rest van de wereld als onderdeel van vegetarische maaltijden. „We aten zelf graag tempeh”, vertelt Schillemans. „Toen we erachter kwamen dat je het ook van andere peulvruchten dan soja kunt maken, zijn we gaan experimenteren.”

Eiwitrijk

„Er zijn al zo veel sojaproducten op de markt, het leek ons goed om eens iets anders te doen”, vult Rath aan. „De lupineboon is na de sojaboon de meest eiwitrijke peulvrucht, maar toch kent bijna niemand hem.”

De jonge ondernemers wijzen erop dat de kostprijs van Lupine hoger is, omdat het op minder grote schaal wordt geteeld dan soja. „Daarnaast is lupine ongelukkig in het nieuws gekomen vanwege een aantal giftige soorten”, vertelt Rath. „Deze rassen worden echter gebruikt in de sierteelt; de lupine die wij gebruiken is gecultiveerd voor consumptie en 100% veilig.”

Variatie

Door biologische lupine te gebruiken willen de vrienden niet alleen variatie op het bord bieden, maar ook op de akkers. Rath: „Er is niks mis met soja, maar de kleinschaligere kweek van lupine spreekt ons meer aan en het gebeurt ook dichter bij huis, in Frankrijk, wat de duurzaamheid van ons product ten goede komt.”

Bumi tempeh heeft inmiddels zijn weg gevonden naar restaurants en bedrijven zoals saladebar-keten SLA en maaltijdboxbezorger Marley Spoon. In oktober ligt het bij Marqt.