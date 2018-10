Beurs: belegger kan weer eens juichen

De AEX-index sloot 0,8% hoger op 547,5 punten. De AMX steeg 0,5% naar 785,7 punten.

Elders in Europa stonden er ook mooie plussen op de koersenborden. De Duitse DAX en Franse CAC-40 klommen 0,9% respectievelijk 1%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,9% hoger op 26.640 punten, een nieuw record.

Hoop dat de handelsoorlog tussen de VS en China niet verder zal escaleren, helpt volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Boer & Olij het sentiment. „President Trump zal voor de congresverkiezingen begin november graag een handelsakkoord sluiten.”

Ken Fisher, topman van Fisher Investments Europe, ziet volop ruimte voor verdere koersstijgingen. Hij wijst erop dat Amerikaanse beurzen veelal stijgen in het kwartaal waarin congresverkiezingen plaatsvinden en in de daaropvolgende twee kwartalen. „Dit is de meest consistente positieve periode in de marktgeschiedenis. Oktober is doorgaans goed, wanneer de debatten verharden. De verkiezingen resulteren meestal in politieke impasse. Dit vermindert het risico op nieuwe wetgeving. Niet alleen voor de Amerikaanse, maar ook voor de Europese beurzen zie ik het positief in. Dat geldt zeker ook voor de AEX.”

Financials bovenin

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde kabel- en telecombedrijf Altice met een plus van 5,2% aan kop.

De financiële instellingen waren ook in trek, dankzij de voortgaande stijging van de obligatierentes in Europa. In Nederland is de 10-jaars in enkele weken opgelopen van 0,4% naar bijna 0,6%. „Dit is een reactie op de opgelopen obligatierentes in de VS. Tot vrijdag konden pensioenstortingen tegen het hoge belastingtarief worden afgetrokken, wat de vraag naar staatsleningen opdreef”, aldus beleggingsadviseur Schutte.

ING won 2,6%. Aegon en NN Group stegen 1,7% en 1,4%.

ArcelorMittal profiteerde met een plus van 1,6% van berichten over een toenemende vraag naar staal uit Azië, waar China met stimuleringsmaatregelen zijn economie versterkt.

Unilever herstelde met een plus van 1,3% grotendeels van het verlies op donderdag. Toen drukten zorgen over de omzetontwikkeling op de voedings- en wasmiddelenproducent.

Ahold eindigde met een verlies van 1,8% onderaan, door mediaberichten dat Amazon de komende jaren 3000 kassaloze supermarkten zou willen openen.

Galapagos zakte 1,5%. Het biotechnologiebedrijf wordt al enkele dagen getroffen door winstnemingen, na de spurt omhoog in de afgelopen week in reactie op positieve onderzoeksresultaten.

Bij de middelgrote fondsen blonk GrandVision met een plus van 6,9% uit. De optiekketen toonde zich positief voor de tweede jaarhelft en liet weten voor de komende vijf jaar op een gemiddelde groei van omzet en bedrijfsresultaat van minstens 5% te mikken.

TomTom was 4,1% in herstel, na de stevige koersval in de afgelopen dagen. Topman Harold Goddijn noemt de deal die klanten van de navigatiedienstverlener hebben gesloten met concurrent Google een 'wake-up call' voor de sector.

Intertrust sloot 0,3% hoger. De financieel dienstverlener wil toch weer bedrijven overnemen in Azië en de VS en mikt op een jaarlijkse autonome groei van 3-5% voor de periode 2019-2021.

Smallcap Pharming knalde bij hoge volumes 19,1% omhoog. De topman blijft optimistisch, hoewel het biotechnologiebedrijf Ruconest voorlopig niet voor preventief gebruik actief mag verkopen. De Amerikaanse zakenbank Stifel handhaafde zijn koopadvies, maar verlaagde het koersdoel van €1,80 tot €1,45.

VolkerWessels won 1,6%. Het bouwbedrijf zou afzien van een grote aanbesteding voor de vernieuwing van de A15.

HeadFirst Source Group eindigde op de lokale markt onveranderd, na de publicatie van zijn halfjaarcijfers. De arbeidsbemiddelaar is verder gegroeid en ligt naar eigen zeggen op koers om de doelstellingen voor 2018 te halen.

Twee specialisten van Monex Europe praten je dinsdagavond 25 september bij over hoe beleggers kunnen meeliften op de valutamarkten. Schrijf je hier alvast in.