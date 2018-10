Met sapbar naar New York

Het klinkt of de cirkel hiermee rond is, maar de mannen zijn naar eigen zeggen nog lang niet klaar. „Als er drie maanden niets nieuws gebeurt, worden we onrustig”, aldus Benning. Boeken haalde het concept uit New York waar hij destijds veel kwam als professioneel pokerspeler en omdat zijn inmiddels ex-vriendin Bibi Janus er woont. Zij runt momenteel de franchise-vestigingen in de Amerikaanse stad.

Koudgeperst

„Koudgeperst betekent dat groente en fruit onder hoge druk wordt geperst, waardoor het maximum aan voedingstoffen wordt behouden”, legt Boeken uit. „Elk sapje bevat circa één kilo groente en fruit. In New York kon je het destijds op iedere straathoek halen, maar hier had nog niemand er van gehoord.”

Ook Benning had geen idee waar Boeken over sprak toen hij voorstelde samen een cold pressed juicebar te beginnen. Na een trip naar New York ging hij overstag en richtten de vrienden JuiceBrothers op. Het had nog wel wat voeten in de aarde tot de eerste winkel in april 2015 openging. „Inmiddels zie je hier steeds vaker koudgeperste sappen, maar destijds waren we echt pioniers”, vertelt Benning. „Wij moesten veel zelf uitvinden. En we hadden moeite om een leuk pand te vinden voor onze eerste winkel. Vastgoedeigenaren durfden het risico niet te nemen, omdat een sapbar onbekend terrein was.” Dat is inmiddels wel anders. Lachend: „Nu komen zij op ons af, in plaats van andersom.”

Veiligheidsnormen

De ondernemers moesten ook lang wachten op de machine om hun sappen mee te persen: „Die kwam uit de Verenigde Staten, maar moest voldoen aan alle Europese veiligheidsnormen. Dat was een eindeloos proces.” Dat hun onderneming voor een belangrijk deel afhankelijk is van een Amerikaanse machine, is nog steeds wel eens lastig: „Als er een onderdeel kapot is, moet het helemaal uit Amerika komen. Wel hebben we nu eindelijk een monteur die het apparaat van binnen en van buiten kent, maar dat komt omdat wij hem altijd inschakelen. We hebben hem als het ware opgeleid”, lacht Benning.

Webshop

Nu zij in Amsterdam voet aan de grond hebben gekregen, richten de ondernemers hun pijlen steeds meer buiten de hoofdstad. „We willen ons meer gaan richten op onze webshop, die later dit jaar live gaat en waar we heel Nederland mee hopen te bereiken, en op franchise”, vertelt Boeken. „Daar is veel vraag naar. Zowel vanuit andere steden in Nederland als vanuit het buitenland.” De Amerikaanse vestigingen richtten zij op nadat een bevriende New Yorkse ondernemer vroeg of hij hun concept mocht franchisen. „Hij is bezig met het uitrollen van een keten ’gezonde supermarkten’, waarin wij een juicebar hebben. Zo’n kans sla je natuurlijk niet af. Wij betalen weinig huur en hoeven niet actief klanten te werven, omdat die toch al naar die supermarkt komen”, vertelt Boeken. „Als de omstandigheden niet zo gunstig waren, hadden we onze handen waarschijnlijk niet nu al gebrand aan een stap naar Amerika. Maar nu klopt het in ons verhaal."