GrandVision en Intertrust in trek op Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 544,89 punten. De MidKap klom ook 0,3 procent, tot 783,76 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen 0,1 en 0,3 procent. Londen bleef vrijwel vlak.

In de MidKap ging GrandVision aan kop met een winst van 3,5 procent. Het moederconcern van Pearle en EyeWish verwacht verder een sterk einde van het jaar en handhaafde de financiële doelstellingen. Ook wil het bedrijf de komende jaren verder groeien door overnames en fusies. Ook Intertrust (plus 2 procent) bekijkt opnieuw ,,gedisciplineerde" overnames. De Verenigde Staten en Azië worden daarbij gezien als belangrijkste regio's.

TomTom

TomTom won 0,9 procent. Het navigatiebedrijf verloor in de afgelopen twee handelsdagen bijna een derde aan beurswaarde door het nieuws dat een samenwerkingsverband van Renault, Nissan en Mitsubishi kiest voor Google. Topman Harold Goddijn noemt de deal een 'wake-up call' voor de sector. Volgens hem bestaat het risico dat grote techreuzen als Google de touwtjes in handen krijgen in de autosector.

Grootste stijgers bij de hoofdfondsen waren de financiële bedrijven ING Groep, Aegon en NN Group met winsten tot 2 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos sloot de rij met een verlies van 1,6 procent.

Euro

Supermarktconcern Ahold Delhaize daalde 0,3 procent. Volgens persbureau Bloomberg wil webwinkelreus Amazon de komende jaren zo'n 3000 supermarkten zonder kassa's openen. Daarmee zou Amazon Go in korte tijd een van de grootste winkelketens in de Verenigde Staten worden.

In Zürich won Nestlé 0,2 procent. De Zwitserse voedingsmiddelengigant bekijkt de opties voor zijn huidverzorgingsdivisie. Het strategische onderzoek is waarschijnlijk halverwege volgend jaar afgerond. Nestlé wil zich meer richten op zaken als voeding, gezondheid en welzijn.

De euro was 1,1695 dollar waard, tegen 1,1686 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 71,69 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,3 procent tot 79,66 dollar per vat.