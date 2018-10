'Overnamedoel GrandVision belooft wat'

Wel vonden de kenners de doelstellingen voor de brutowinst (ebitda) met een verwachte groei van circa 5 procent tegenvallen. Voorheen stuurde GrandVision altijd op een hogere groei. Ook een handelsupdate, waarin het moederbedrijf van onder meer Pearl en EyeWish meldde dat de vergelijkbare groei in Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Oost-Europa en Duitsland sterk was, was volgens de marktvorsers iets beter dan verwacht.

KBC heeft een hold-advies voor GrandVision met een prijsdoel van 20 euro. Het aandeel noteerde donderdag iets voor 09.30 uur 3,7 procent hoger op 20,38 euro.