Toezichthouder heropent zaak Danske Bank

Deze week vertrok topman Thomas Borgen van Danske Bank vanwege het witwasschandaal, dat bij de Estse tak van de grootste Deense bank speelde. Daarbij werden miljarden euro's crimineel geld uit Rusland weggesluisd. De precieze omvang van de fraude is niet duidelijk, maar in de periode waarin het schandaal speelde verwerkte de Estse divisie een geldstroom van in totaal 200 miljard euro.

De Deense autoriteiten zijn vorige maand ook een onderzoek gestart naar fraude bij Danske Bank. De beschuldigingen aan het adres van de bank sloegen in als een bom in Denemarken. Onlangs trof ING in Nederland al een schikking wegens witwassen en eerder was Deutsche Bank ook al betrokken bij een witwaszaak.