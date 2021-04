GameStop-topman stapt op en casht miljoenen

GameStop-topman George Sherman zegt per 31 juli het pand te verlaten als er een opvolger is gevonden. Hij verkocht onlangs voor $12 miljoen aan aandelen van de gamewinkelketen.

In een jaar tijd werd het tot dan anonieme aandeel van een vrij zieltogende keten uit Texas met nog fysieke winkels 4000% meer waard, nadat het omhoog werd geduwd door een groep beleggers verzameld op sociale chatsite Reddit in de chatroom Wallstreetbets.

Zij kochten gezamenlijk agressief het aandeel op waarop hedgefondsen short waren gegaan. Door de aankopen via apps als Robinhood verloren de short sellers fors. Ze werden gedwongen vroegtijd met grote verliezen te verkopen.

Versnelde omschakeling

GameStop wil een andere topman, die na de enorme stijging van het aandeel voor een vernieuwing bij de computerspellenverkoper moet gaan zorgen.

Cohen, mede-oprichter van diervoerwinkel PetShop, eist een versnelde koerswijziging bij GameStop. De keten sluit fysieke winkels en wordt een e-commercebedrijf dat moet concurreren met retailers zoals Walmart. Het laat klanten nu al onderling games uitwisselen via zijn platform. Het bedrijf had in 2019 ruim 5800 winkels, vorig jaar zakte dat tot 2200 terug.

Het bestuur zegt maandag iemand te zoeken om „de volgende fase van het bedrijf te helpen versnellen.”