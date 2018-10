Column: Mijnenveld aan einde cyclus

Ten gevolge van het afgenomen dollaraanbod heeft de monetaire component vooral de opkomende landen benadeeld. Het opdrogen van de liquiditeiten in dollars als gevolg van het Fed-beleid heeft over de hele lijn tot een daling van de opkomende markten geleid en de landen die hier het meest van afhankelijk waren letterlijk de grond in geboord (eerst Argentinië, vervolgens Turkije).

Door de strijd op handelsgebied die de regering-Trump heeft ingezet, is de situatie verder verergerd. Als gevolg van de verdere normalisering van het Amerikaanse monetaire beleid, een proces dat nog maar net is begonnen, zal de algemene druk op het opkomende universum aanhouden.

Wereldwijde vertraging

De economische component heeft vooral impact gehad op de grondstoffenkoersen en Europa; de Verenigde Staten daarentegen profiteren nog steeds van het beleid van de regering-Trump.

De economische groei in de Verenigde Staten blijft ver boven onze verwachtingen, evenals de bedrijfsresultaten. Wanneer de eindstreep is bereikt, is het echter belangrijk om in gedachten te houden dat de goed presterende Amerikaanse economie onvermijdelijk het effect zal voelen van de wereldwijde vertraging.

Door de monetaire verkrapping zullen de momenteel nog zeer gunstige financieringsvoorwaarden verslechteren. Ook de omvang van het begrotingstekort zal dan zichtbaar worden.

Dollar gaat mee

De Amerikaanse aandelenmarkt zal vervolgens van zijn voetstuk vallen en in zijn val de dollar waarschijnlijk meeslepen. Een positionering op plotselinge op- of neerwaartse bewegingen ten gevolge van de door de Verenigde Staten ingezette “handelsoorlog”, dient te worden vermeden.

De politieke component had vooral nadelige gevolgen voor Europa en de opkomende landen. De tekenen van een economische vertraging zijn al duidelijk zichtbaar in Europa. De politieke situatie in Italië zou kunnen leiden tot een nieuwe existentiële crisis in de Europese Unie.

Enig ijkpunt: kerncijfers

De gelijktijdige invoering van een universeel basisinkomen, de aanzienlijke verlaging van de inkomstenbelasting en het terugdraaien van de pensioenhervormingen kunnen leiden tot een structurele ontsporing van het Italiaanse begrotingstekort. Terughoudendheid wat betreft Europese activa blijft aan de orde.

In een late conjunctuurfase is het altijd heel moeilijk om op doeltreffende wijze te manoeuvreren. Het gevolg is dat de prestaties van regio’s, sectoren en activaklassen onderling opeens sterk uiteenlopen.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de toekomst? We dienen ons op de economische kerncijfers te richten, omdat die het enige ijkpunt vormen voor de prestaties op lange termijn.

Didier Saint-Georges is managing director en lid van het Investeringscomité van de in Parijs gevestigde vermogensbeheerder Carmignac.