Geen wiebelend beleid meer voor bedrijven, belooft economieminister

„We moeten niet te veel wiebelend beleid voeren, ook niet fiscaal”, zegt Adriaansens over de omgang die zij met het bedrijfsleven wil hebben. Dat was in de vorige kabinetsperiode wel anders. In plaats van de in het regeerakkoord beloofde afschaffing van de dividendbelasting en verlaging van de winstbelasting, bleef er voor (grote) bedrijven aan het einde van de rit van Rutte III juist een hogere belastingdruk over. Multinationals Shell en Unilever besloten de afgelopen jaren ook te verkassen.

Dat wil Adriaansens in de toekomst graag voorkomen, al benadrukt ze: „Als bedrijven willen vertrekken, hebben we daar gewoon mee te maken.” Een ’quick fix’ voor het vestigingsklimaat heeft ze ook niet paraat: „Ik heb niet de knop in handen om dat in één keer om te zetten.” Ze zegt in te zetten op ’maatwerkafspraken’ met bedrijven die ’voor meerdere jaren’ kunnen gelden.

De grote groene ambities van het kabinet hoeven de bedrijvigheid in Nederland wat Adriaansens betreft niet in de weg te staan. „We gaan bedrijven niet normeren vanaf een stoel”, zegt de VVD-bewindsvrouw. „We moeten doen wat goed is voor Nederland in brede zin. Maar niet ten koste van alles. Het is aan mij om te zorgen dat we het land levend en bruisend houden, dat we niet iedereen wegdrukken.”