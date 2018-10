Strijd om Sky beslecht in veiling op één dag

Het gebeurt niet vaak dat een dergelijke veiling wordt ingezet om een overnamestrijd van deze omvang te beslechten. De Britse overnamewaakhond Takeover Panel ziet de veiling na overleg met alle partijen echter als beste oplossing.

De Amerikaanse kabelreus Comcast en 21st Century Fox, het concern van mediatycoon Rupert Murdoch, zijn al enige tijd in een hevige strijd verwikkeld om Sky binnen te halen. Fox heeft al 39 procent van Sky in handen, maar Comcast heeft vooralsnog het hoogste bod uitgebracht.

De overname is onderdeel van een nog veel grotere mediadeal. Walt Disney heeft een akkoord bereikt met Fox over de overname van een groot deel van dat bedrijf, inclusief Sky. Met die deal is 71 miljard dollar gemoeid. Comcast aasde ook op Fox, maar viste achter het net en probeert het nu via een andere weg.