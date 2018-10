EU-invoer soja uit VS sterk toegenomen

Ⓒ VIDIPHOTO

BRUSSEL (ANP) - De invoer in de EU van sojabonen uit de Verenigde Staten is dit jaar drastisch toegenomen. Momenteel komt 52 procent van alle geïmporteerde soja uit de VS, tegen 25 procent in dezelfde periode van vorig jaar. Volgens de Europese Commissie bewijst dit dat de EU werk maakt van de toezegging aan president Donald Trump om de onbalans in de handelsstromen tussen de VS en de EU aan te pakken.