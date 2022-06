Groene woning op termijn goedkoper: ’In acht jaar uit de kosten’

Binnenland

Kabinet krijgt koopkracht-huiswerk en ziet kansen voor meer steun

Met een tas vol huiswerk moet het kabinet van de oppositie uitzoeken of er dit jaar nog iets mogelijk is om de koopkrachtpijn te verzachten. Partijen willen pas verder met het debat over de Voorjaarsnota als dat helemaal is uitgepluisd. Het kabinet zet de deur voor inkomenssteun op een kier.