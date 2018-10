Recordfeestje op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag stevig in de plus gesloten, waarbij de toonaangevende Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 nieuwe recordstanden bereikten. Daarmee bleef het positieve sentiment op Wall Street van de afgelopen dagen aanhouden. De zorgen over de wereldwijde handelsspanningen werden verder naar de achtergrond gedrongen.