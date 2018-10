Column: Handelsoorlog krijgt geen vat op valutawereld

Aanstaande maandag begint een nieuw hoofdstuk in de handelsoorlog. Op die dag voeren de Verenigde Staten een invoerheffing van 10% in op zesduizend Chinese artikelen: van handtassen tot rijst. Dat tarief stijgt zelfs naar 25% als China het beleid voor de jaarwisseling niet aanpast. De Trump kiest zo verrassenderwijs voor de confrontatie. Aanvankelijk zag het er nog naar uit dat partijen in onderhandelingen dichterbij elkaar kwamen. Er waren zelfs plannen voor een ontmoeting tussen Trump en de Chinese premier Xi Jinping in november om de handelsstrijdbijl te begraven.

Trump pakt door

Het eind van de handelsoorlog is na de introductie van de nieuwe heffingen echter nog lang niet in zicht. China heeft al aangekondigd om de invoer van Amerikaanse artikelen zwaarder te belasten, waarna Trump dreigde om door te gaan naar fase drie van zijn plan. Als onderdeel daarvan wordt er mogelijk over nog eens $267 mrd aan Chinese importen een belasting ingevoerd van 10%. China kan de Verenigde Staten overigens niet in gelijke munt terugbetalen. Vorig jaar voerde het land voor circa €130 mrd aan Amerikaanse goederen in, terwijl er meer dan €500 mrd de andere kant op werd verscheept.

20 jaar oorlog

Er zijn echter allerlei manieren waarop China het leven van Trump zuur kan maken. Het land bezit bijvoorbeeld $1.200 miljard aan Amerikaanse staatsobligaties. China kan overwegen om die positie plotseling af te bouwen. Een andere mogelijkheid is om bedrijven uit de Verenigde Staten dwars te zitten, bijvoorbeeld via boetes of gedwongen sluitingen voor overtredingen van de lokale regelgeving. Jack Ma, oprichter en tot voor kort topman van de Chinese internetwinkel Alibaba, voorspelde al dat de handelsoorlog meer dan twintig jaar zou kunnen duren.

Loopt het met een sisser af?

Het is opvallend dat de escalatie van de handelsoorlog financiële markten koud laat. De Dow Jones Index bereikte een dag na de aankondiging bijvoorbeeld de hoogste koers ooit. De dollar liep maandag een klein beetje op, maar het grootste deel van de winst verdampte daarna razendsnel. De meeste partijen rekenen erop dat China uiteindelijk concessies zal doen, of dat Trump inbindt zodra de maatregelen echt grote economische schade dreigen aan te richten of als de politieke druk in de aanloop naar de congresverkiezingen begin november.

Conflict laat zich voelen

Vroeg of laat laten de gevolgen van de handelsoorlog ongetwijfeld voelen in wat zwakkere economische groeicijfers of tegenvallende bedrijfsresultaten. Daar komt bij dat het een kwestie van tijd is voordat Trump de zaken opnieuw op scherp zet. Hij loopt wel het risico om zijn doel voorbij te schieten. Als de spanning echt oploopt, kiezen veel partijen voor de veiligheid van de dollar. En een sterke dollar is weer in het nadeel van het Amerikaanse bedrijfsleven dat hij zo graag wil helpen.

Laurens Maartens (laurens.maartens@nbwm.nl) is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valuta-ontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.