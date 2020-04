Nieuwe duikvlucht olieprijs (Brent) tot onder $20

De Brent-prijs raakte dinsdag meer dan 25% van zijn waarde kwijt naar een stand van $18,16. Halverwege februari van dit jaar stond er nog een niveau van boven de $60 op de borden.

De aanhoudende zorgen in de markt over een kelderende vraag naar olie vanwege de gevolgen van de coronacrisis en de vrees voor een overaanbod van het zwarte goud hebben de duikvlucht van de olieprijs in gang gezet.

Handelaren houden er rekening mee dat morgen bij de publicatie van de olievoorraden in de VS een stijging van 16 miljoen vaten te zien zal zijn, de grootste weektoename ooit.

De vrije val van de olieprijs in de voorbije weken is goed te merken bij tankstations. De benzineprijs is weer ruim onder de €1,40 gedoken.