’Talpa of RTL wordt in drie jaar verkocht’

Voormalig journalist (Veronica Nieuwsradio) en radio-dj Hendriks (59) tuigde televisiezender RTL op. Hij stond ook aan de wieg van commerciële zenders als Sky Radio, Radio 10, het mislukte Sport7, werkte in Londen als directeur van NBC Superchannel en was bestuurder bij Radio 538. Vanuit de Endemol Entertainment-top bouwde de Amsterdammer, die vanaf een zendschip bij radiopiraten Mi Amigo en Caroline buitengaats carrière maakte, talloze buitenlandse mediaproducties op.

Hendriks werkt inmiddels enige jaren in de mede door hem opgerichte succesvolle ’bedrijvenversneller’ Startupbootcamp. Heel af en toe wil de dj de dansvloer nog eens vrolijk in vuur en vlam zetten. Hij is echter getergd als het over de toekomst van media gaat. „Ik ben echt een rasoptimist hoor, maar ik vrees het ergste.”

De erfenis van commerciële televisie, de scherpe concurrent van de traag reagerende publieke omroepen, wordt verkwanseld, zegt hij. Vooral grijze mannen in pakken, chargeert hij, dachten dat de digitalisering wel zou overwaaien en de omroepen niet zou raken. „Ze lijken het orkest op de Titanic.”

Je bent weg uit de tv-wereld. Toch kun je het niet laten er je mening over te blijven geven.

„Ik heb er natuurlijk wel jaren rondgelopen. Dus als ik zie wat voor golf eraan zit te komen, dan wil ik dat kwijt. Maar ik heb het echt achter me gelaten, hoor. Het is een bijzaak geworden.”

Op nieuwjaarsdag schetste je op Twitter een gitzwart beeld voor Nederlandse tv-bedrijven: ’Kijkers vluchten naar Netflix, adverteerders naar Facebook en Google.’ Hilversumse bestuurders zullen zich in hun koffie hebben verslikt.

Lacht: „Dat bericht is door iedereen wel gezien. Op LinkedIn hadden 150.000 mensen het bekeken. Zóveel reacties ook. Maar RTL, Talpa en NPO waren stil. Ach, dat laat mij alleen maar zien dat ik het bij het rechte eind had.”

Waren er mensen die wel wilden luisteren?

„Inmiddels heb ik zeker goede gesprekken gevoerd met Sven Sauvé (bestuursvoorzitter van RTL Nederland, red.). Hij kan er ook weinig aan doen dat de lef en drive zijn verdwenen uit de tijd dat ik nog bij RTL werkte. Toen waren we zelfs bereid om met zijn allen naar Luxemburg te verhuizen als we daarmee de boel konden redden. Nu zitten er mensen die een vrouw, kinderen en hypotheek hebben.”

Ben je daarom met start-ups gaan werken?

„Daar heb je wel een andere sfeer, ja. Met Startupbootcamp begonnen we in het gebouw van Vodafone. Als iedereen daar om tien uur ’s avonds buiten moest zijn, hadden sommigen zich opgesloten in de wc om er een minuut later weer uit te komen en door te werken aan hun bedrijf. Tussen die doorzetters zitten ondernemers die nu tientallen of zelfs honderden miljoenen waard zijn.”

Maar ineens was ook Vodafone zelf klant van jullie.

„Dat hebben we lang afgehouden. Zij zagen wat wij deden met start-ups en wilden dat we dat ook met hen gingen doen. Wij vonden onszelf helemaal geen consultants. ’Maar we willen ook geen consultants’, zeiden ze. En zo is het balletje gaan rollen.”

Inmiddels zijn jullie kind aan huis bij alle grote Nederlandse bedrijven. Ze zullen zo’n directe Amsterdammer wel gezellig vinden...

„Ik ben regelmatig hard, ja, maar ik onderbouw het wel. Laatst kwam een ceo naar me toe met een fantastisch idee. Wij moesten het gaan ontwikkelen, en hij had ook alvast €10 miljoen gereserveerd voor de marketingcampagne. Dat heb ik direct afgewezen.”

Wat was er mis met zijn aanpak?

„Door data kun je tegenwoordig alles vroeg testen. Dus je hóéft een product niet meer in het laboratorium te ontwikkelen. Je begint met een ontwerp, en dat test je alvast op consumenten. Als die er geen interesse in hebben, kun je je de rest van de moeite besparen. Dan heb je tien mille weggegooid in plaats van tien miljoen.”

Als je als ondernemer naar de mediawereld kijkt. Wat zou je dan als eerste doen?

„Ik vind het uiterst schrijnend om te zien hoe mensen in jacquets elkaar jaarlijks televisieprijzen staan uit te reiken, maar niet beseffen dat ze de jongeren niet meer bereiken. Hier op kantoor wordt nauwelijks traditionele tv gekeken hoor. Waarom laten de zenderbedrijven Netflix uitblinken in content? Als zij met een serie als House of Cards komen, moet je daar als RTL toch gewoon drie topseries tegenover zetten?”

Kún je als lokale speler nog concurreren met Netflix en Amazon?

„Natuurlijk kan dat! Als je maar beseft dat het knokken is om te overleven. Geef je streamingdienst gewoon twee jaar lang gratis weg. Netflix een tientje? Wij nul. Why not?”

Waar is het alternatief?

„Ik durf de weddenschap wel aan te gaan dat of Talpa of RTL over drie jaar verkocht is. Consolidatie heeft altijd al plaatsgevonden in de mediawereld. De kleintjes zijn opgeslokt door bedrijven als RTL en EndemolShine. Maar inmiddels is de realiteit dat RTL en Talpa zelf kleine spelers zijn geworden in vergelijking met Netflix en Facebook.”

Dat klinkt weinig hoopgevend voor Nederlandse bedrijven.

„Zo negatief ben ik ook weer niet, hoor. Ik vind The Voice bijvoorbeeld het beste amusementsprogramma dat ooit is gemaakt, en dat komt uit de koker van John de Mol. Maar traditionele tv wordt wel minder en minder, en streaming wordt groter.”

Kunnen de Talpa’s en Netflixen ook naast elkaar bestaan?

„Ik zal een bizar toekomstbeeld schetsen. Stel dat Netflix nu op omroepbedrijven als Talpa of RTL afstapt om de hele programmering op te kopen om die exclusief op Netflix uit te zenden. Talpa en RTL kennen de trend op de reclamemarkt. Dan wordt het moeilijk om er ‘nee’ tegen te zeggen.”

1959

Geboren in

Amsterdam

1977 School voor de Journalistiek

1981 Veronica Nieuwsradio/Nieuwslijn

1989

Oprichter RTL Nederland

1992

Directeur NBC Superchannel

1994-2001 RvB EndeMol

1995 Oprichter Sport7

2005

Investeerder Bizned

2011-2016 BNR Nieuwsradio

2011 Medeoprichter Startupbootcamp Nederland