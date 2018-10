Commotie over belasting voor ondernemers

Uit de coalitie klinkt het inmiddels dat er veel mailtjes binnenkomen van woedende ondernemers. „Het is echt shit achter de schermen”, zegt een Kamerlid van een regeringspartij.

Veelzeggend is dat Kamerleden van CDA en VVD donderdag niet wilden reageren op de woede van ondernemers. „Deze voorgestelde maatregelen zijn het zoveelste bewijs dat het kabinet Rutte/De Jonge weigert om zich hard te maken voor de mkb’ers en zzp’ers”, reageert Forum voor Democratie.

Pijn

Coalitieleden hadden tijdens de begrotingsonderhandelingen naar verluidt wel door wat de structurele gevolgen zouden zijn van de taks - namelijk een heffing van ’slechts’ 50 miljoen euro per jaar - maar realiseerden zich niet wat voor gigantisch effect er op korte termijn zou zijn. Om de hoogste tarieven die in de toekomst komen te ontlopen zullen ondernemers volgend jaar al gaan schuiven met geld waardoor ze in één klap 1,8 miljard euro belasting zullen moeten betalen, is de verwachting. En dat doet pijn.

Uit een reactie van het ministerie van Financiën blijkt in elk geval dat het bedrijfsleven ook wist van deze taks. De woede dat die uit de lucht zou zijn komen vallen, lijkt dus onterecht. „In aanloop naar de besluitvorming van het kabinet in augustus is hierover met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven overleg gevoerd. Dat overleg wordt de komende tijd voortgezet, ook volgt nog een internetconsultatie over deze maatregel.”

Onvoldoende gerealiseerd

Haagse bronnen melden zelfs dat het bedrijfsleven deze taks zélf als optie aandroeg ten tijde van de onderhandelingen toen gevraagd werd om dekking voor andere plannen. Maar ook de bedrijven zouden zich, net als de coalitie, onvoldoende hebben gerealiseerd wat voor gedragseffect deze taks zou krijgen. Voor een boekhoudkundige dekking van 50 miljoen euro per jaar wordt zo dus op korte termijn 1,8 miljard euro belasting betaald.