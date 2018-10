Gezamenlijk overleg met bonden Air France

Smith heeft al gesproken met enkele bonden, maar nog niet met alle negen vakbonden gezamenlijk. De exacte datum voor dit overleg is nog niet bekend. Smith trad maandag in dienst als bestuursvoorzitter van Air France-KLM. Hij heeft al een ontmoeting gehad met onder meer de pilotenvakbond SNPL bij Air France. SNPL-voorzitter Philippe Evain liet na afloop weten optimistisch te zijn over de komst van de nieuwe topman.

Het personeel van Air France eist een loonsverhoging van ruim 5 procent. Eerder dit jaar voerden de piloten meermaals acties in hun roep om meer salaris. Dit kostte het bedrijf honderden miljoenen euro's. Voormalig topman Jean-Marc Janaillac verbond zijn lot aan een uiteindelijk afgewezen loonvoorstel.