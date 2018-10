Veel telefoons onbeschermd

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag publiceert. Aan beveiliging van PC’s en laptops wordt veel meer aandacht besteed. Een kleine 90% van de gebruikers heeft een antivirusprogramma of firewall geïnstalleerd of beschikt over een besturingssysteem dat volgens hen beschermt tegen cyberaanvallen.

Kwetsbaar

Telefoons die draaien op het Google’s besturingssysteem Android zijn in principe kwetsbaarder dan iPhones, omdat Android meer vrijheid biedt om software aan te passen. Vorig jaar werden enkele duizenden Nederlandse Android-telefoons besmet met het Lokibotvirus dat onder andere bankgegevens aftapte.

Maar ook Apples iPhones zijn niet immuun. Een enkele keer komt het voor dat Apps uit de Appstore worden verwijderd omdat ze kwaadaardige software blijken te bevatten.

Het CBS heeft geen gegevens over het aantal consumenten dat slachtoffer is geworden van hackers die het op hun telefoon hadden voorzien of de schade die daarmee gemoeid was.