Analyse: Bittere pil

Kabinet, zorgverzekeraars en zorginstellingen achten zich vrij machteloos tegen grote farmaceuten die kunnen rekenen wat ze willen. Wel is door hen opgeroepen tot een front tegen Big Pharma. Overheidsplannen richten zich vooral op samen inkopen, door ziekenhuizen, verzekeraars of Europese landen. Een goed initiatief, maar hiermee blijven geneesmiddelenkosten nog steeds met zeker een miljard groeien in de komende jaren.

Menzis

Menzis doet vrijdag een creatievere poging bij de rechter. Het gaat maar om €4,2 miljoen, maar een gang naar de rechter om teveel betaald geld aan antipsychotica terug te eisen, is weer eens wat anders. AstraZeneca hield tussen 2012 en 2014 onterecht vast aan een patent en rekende zo nog €3 per pil, bijna tien keer meer dan merkloze concurrenten vroegen.

Volgens Menzis en andere zorgverzekeraars is Evergreening, de tactiek van patenten rekken, aan de orde van de dag. Soms krijgt een pil een ander kleurtje of vorm. Of wordt precies hetzelfde medicijn voor een andere aandoening weer opnieuw voor jaren gepatenteerd, om weer gretig te cashen. AstraZeneca had een versie van de pil gemaakt met vertraagde afgifte van de werkzame stof, volgens de farmaceut zo’n noviteit dat het jarenlang meer geld kon vragen. Volgens rechters niet, maar die procedures namen jaren in beslag. Terwijl de farmaceut doorverdient.

Zorgverzekeraars en instellingen krijgen qua inkoopmacht niet veel invloed op de prijs als farmaceuten monopolies via patenten goed beschermen. Terecht krijgen ze in de eerste jaren de kans om onderzoeksgeld terug te verdienen, maar als het patent eindigt, dan moet het ook klaar zijn. Menzis probeert bij de rechter te zorgen dat het rekken van zaken over patenten niet meer voordelig zal zijn voor Big Pharma als nu.

Hoeders van onze portemonnee

Die rol kan niet alleen bij Menzis liggen. Meer verzekeraars zouden zich zo de hoeders van onze zorgportemonnee mogen tonen. Want hoe vaak hebben wij teveel betaald? Beter zou het nog zijn als overheid en ook het naar Amsterdam komende Europees Medicijnagentschap een rol pakken. Niet alleen via onderhandelingsmacht. Maar door Big Pharma’s patentfratsen aan te pakken, via sancties, regels en desnoods de rechter.