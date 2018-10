Caixabank stapt uit Repsol

De verkoop begint onmiddellijk en moet uiterlijk tegen het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond. Deze maand worden al waardepapieren goed voor een belang van 4,6 procent ter waarde van 1,1 miljard euro verkocht.

Caixabank wil zich meer richten op zijn bankactiviteiten. De afgelopen jaren is het bedrijf al bezig geweest verschillende belangen in bedrijven te verkopen. Het concern bezit onder meer nog een deelneming van 5 procent in het Spaanse telecomconcern Telefónica.