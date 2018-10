Adobe neemt marketingbedrijf Marketo over

Bronnen hadden al aan persbureau Bloomberg gemeld dat de deal eraan zat te komen. Het in Californië gevestigde Marketo wordt gekocht van investeringsmaatschappij Vista Equity Partners. De onderneming maakt technologie voor marketingbedrijven om bijvoorbeeld klanten te vinden en te benaderen. Het is grootste overname ooit voor Adobe, dat vooral bekend is van beeldbewerkingsprogramma Photoshop.

Door de overname van Marketo kan Adobe beter de concurrentie aangaan met rivalen als Oracle en Salesforce.