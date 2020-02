WW van Polen terecht ingetrokken

De Poolse werknemers hadden een WW-uitkering aangevraagd, terwijl zij na afloop van hun dienstverband direct naar Polen waren vertrokken. Het verblijf in het buitenland, anders dan vakantie, maakte dat de werknemers op grond van de Werkloosheidswet geen recht hadden op een WW-uitkering.

Het UWV laat weten dat de uitspraken een leidraad voor lopende en toekomstige zaken bieden. ,,De aanpak van dit soort fraude is niet eenvoudig. De bewijsvoering vraagt veel inzet van onze medewerkers. De uitspraken van de CRvB zijn voor hen een steun in de rug en een bevestiging van hun professionaliteit”, zegt bestuurslid Janet Helder.

De uitspraken gaan over zes hoger beroepszaken naar aanleiding van een onderzoek uit 2015. Daarbij zijn ruim 200 uitkeringen herzien en teruggevorderd van UWV-klanten in verband met ongeoorloofd verblijf in het buitenland.

Het ging om klanten die gebruik maakten van twee tussenpersonen die destijds strafrechtelijk zijn vervolgd en veroordeeld voor valsheid in geschrifte en medeplegen van uitkeringsfraude. De meeste van deze herzienings- en terugvorderingsbesluiten zijn in bezwaar en beroep in stand gebleven.

Bij zes zaken in hoger beroep moest het UWV aantonen dat de besluiten goed onderbouwd waren.

De CRvB heeft nu definitief bepaald dat dat in orde is.