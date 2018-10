Ruim 6 procent meer investeringen in juli

In juli is vooral meer geïnvesteerd in woningen en gebouwen. Ook de investeringen in auto’s, vrachtwagens en machines waren hoger dan een jaar eerder. Daarentegen is er fors minder geïnvesteerd in vliegtuigen.

Volgens de zogenoemde investeringsradar van het statistiekbureau zijn de condities voor de investeringen in september minder gunstig dan in juli.