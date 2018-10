Nikkei sluit sterke week hoger af

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,8 procent hoger op 23.869,93 punten. De Japanse hoofdindex klom deze week ruim 3 procent en bereikte het hoogste punt in acht maanden. Bij de bedrijven waren de Japanse makers van bouwmachines en de grondstofbedrijven in trek door de hoop op een aanhoudende sterke vraag naar hun producten uit China. Komatsu en Hitachi Construction Machinery stegen 3,4 procent en 3,8 procent. De staalbedrijven Nippon Steel & Sumitomo Metal en JFE Holdings klommen tot 3,1 procent.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse inflatie in augustus is uitgekomen op 0,9 procent op jaarbasis. Het inflatiecijfer lag in lijn met de verwachtingen van economen en ligt nog altijd ruim onder de doelstelling van de Bank of Japan van 2 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,1 procent in de plus en de beurs in Shanghai dikte 1,6 procent aan. De All Ordinaries in Sydney klom 0,2 procent en de Kospi in Seoul kreeg er 0,4 procent bij.