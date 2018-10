Beurs: AEX hoger het weekend in

De AEX-index sloot 0,4% hoger op 549,79 punten. De Midkap eindigde vrijwel onveranderd op 785,75 punten. De koersenborden in Londen (+1,6%), Parijs (+0,8%) en Frankfurt (+0,7%) kleurden eveneens groen.

Nu de Amerikaanse S&P 500-index deze week naar recordhoogte is gestegen, kunnen beleggers zich volgens vermogensstrateeg Richard Abma (OHV) opmaken voor een positief najaar. „Als de S&P 500 in september een nieuwe top neerzet, eindigen oktober, november en december ook vrijwel altijd met hogere koersen. Sinds 1970 is dat al 19 keer voorgekomen.”

Volgens Abma lijken de beurzen zich dan ook op te maken voor hogere koersniveaus. „Europese aandelen zijn nog steeds goedkoop.”

Wall Street opende vanmiddag opnieuw met records voor de Dow Jones-index en de breder samengestelde S&P 500. De beurzen in New York hadden minder last van de vrees voor de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Peking zorgde ook voor opluchting bij beleggers met een plan om de importtarieven voor landen met uitzondering van de VS mogelijk te gaan verlagen.

De winnaars in de AEX werden vandaag aangevoerd door kabel- en telecomaanbieder Altice Europe (+2,5%). Supermarktconcern Ahold Delhaize (+2%) bevond zich eveneens in de hogere regionen.

De financiële waarden lagen er eveneens zonnig bij dankzij de recent gestegen rente en de positieve economische verwachtingen. Zowel Aegon (+1,5%), ABN Amro (+1,4%), NN (+0,9%), ING (+1%) als ASR (+1,2%) zat in de lift. „De bankaandelen waren ook wat achtergebleven”, constateerde beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING).

Royal Dutch Shell is naar verluidt in gesprek om zijn belang in een olieveld in de Golf van Mexico te verkopen aan Focus Oil. Bij een deal zou de deelneming van Shell in het veld Ceasar Tonga gewaardeerd kunnen worden op zo'n $1,3 miljard. Het aandeel steeg 1%.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (-2,1%) had last van de gestegen rente. Randstad liet 1% liggen. De uitzender stond eerder deze week ook al onder druk door tegenvallende berichten van concurrent Adecco. Chipmachinefabrikant ASML daalde 0,2%.

In de Midkap blonk metalenfabrikant AMG uit met een koerssprong van 4,8%. Intertrust mocht 4,1% bijschrijven. Beleggers reageerden positief op de analistendag die de financieel dienstverlener donderdag hield.

Air France-KLM steeg 0,3%. De nieuwe topman van de luchtvaartcombinatie, Ben Smith, gaat gezamenlijk overleg voeren met de vakbonden bij Air France om te praten over hun eisen voor een loonsverhoging.

Post- en pakjesbezorger PostNL (-2,3%) was de grootste daler onder de Midkappers. Brillenverkoper GrandVision (-2%) deed een stap terug na donderdag met bijna 7% te zijn gestegen.

Maaltijdenbestelsite Takeaway.com stond 1% lager na overnamespeculaties in de sector. Taxidienst Uber is volgens persbureau Bloomberg in vroege gesprekken verwikkeld rond een mogelijke overname van maaltijdbezorger Deliveroo. Door de overname zou Uber zijn greep op de maaltijdbezorgingsmarkt in vooral Europa fors versterken.

Bij de smallcapfondsen herstelde biotechbedrijf Pharming verder met een plus 11%, na een aantal tegenvallers sinds medio september.

De lokaal genoteerde investeerder Value8 (+1,8%) van oud-beleggersvoorman Peter Paul de Vries kwam vrijdag met cijfers. Value8 boekte in de eerste jaarhelft €1,25 miljoen winst. Het eigen vermogen per aandeel ging van €7,98 aan het begin van het jaar naar €8,11 eind juni, aldus het bedrijf.

Volgens vermogensstrateeg Abma (OHV) gaan de beurzen volgende week opnieuw boeiende handelsdagen tegemoet. Fed-voorzitter Jerome Powell verhoogt woensdag vrijwel zeker de rente in de VS met een kwart procentpunt. Ook de Brexit-perikelen en de handelsruzie tussen de VS en China kunnen de beurzen volgende week in beweging brengen, aldus Abma.

