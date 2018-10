Verzekeringsfraude blijkt trekken aan dood paard

De man had bij verzekeraars aangegeven dat vier van de waardevolle dieren bij hem in de manege waren overleden. Maar een van die ’dode paarden’ was al eerder gestorven, twee andere waren nog springlevend.

Oplichting

Twee keer keerde de verzekeraar uit, de andere keren rook de maatschappij onraad. De oplichting vond tussen 2011 en 2015 plaats. De man werd oplichting, een poging daartoe, schuldheling en het medeplegen van valsheid in geschrifte ten laste gelegd.

De man bleek ook nog vervalste rekeningen van gestolen goederen te hebben aangeleverd bij een verzekeraar na een inbraak, en een gestolen shovel te bezitten.

Arbeidsongeschikt

De Doetinchemmer werd ook verdacht van fraude met de arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar daarvoor werd hij door de rechter vrijgesproken. De man komt er beduidend beter vanaf dan het Openbaar Ministerie had gewild. Er was twee jaar gevangenisstraf tegen hem geëist.

Een halfbroer van de man kreeg ook een werkstraf, 90 uur waarvan 50 voorwaardelijk, omdat hij de verdachte had geholpen. Een Duitse dierenarts krijgt een boete van €2500, omdat hij een paard op schrift dood had verklaard, zonder het edele dier te zien.