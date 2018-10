'Deal Uber-Deliveroo raakt Takeaway niet'

Takeaway richt zich bovendien op de marktplaats voor het bestellen van maaltijden en niet op de bezorging ervan. Het Nederlandse bedrijf geeft volgens de kenners van ING aan dat met bezorging weinig geld te verdienen is. Uber en Deliveroo begeven zich juist meer op die kant van de markt.

Uber richt zich in Nederland bovendien maar op een klein deel van de markt en ook Deliveroo is in een beperkt aantal steden actief. Een deal tussen de twee bedrijven heeft dan ook meer gevolgen in andere Europese markten, denken de marktvorsers.

ING heeft een buy-advies voor Takeaway met een koersdoel van 69 euro. Het aandeel van de maaltijdbestelsite stond vrijdag even voor 10.00 uur 0,6 procent hoger op 63,40 euro.