Chemietak Akzo rondt overname Brazilië af

Amsterdam - AkzoNobel Specialty Chemicals heeft de overname van het Braziliaanse Polinox afgerond. De aankoop van de producent van ketone peroxide, een belangrijke grondstof voor polymeren, was in juli aangekondigd. De chemietak van AkzoNobel had eerder de verwachting uitgesproken dat de overname in het vierde kwartaal zou worden voltooid.