Tweedehands auto wordt beter geprijsd

De informatie over het recht van de consument op garantie is ook sterk verbeterd. De ACM heeft actie gevoerd om de prijsvermelding van tweedehands auto’s transparanter te maken.

Verbetering

„Autohandelaren en verkoopportals zijn zich beter bewust van de regels voor prijsvermelding”, zegt Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM. „Uitgangspunt is dat de consument de auto moet kunnen meenemen voor de prijs in de advertentie. We zien een grote verbetering.”

De ACM concludeert dan prijzen over het algemeen inclusief onvermijdelijke kosten worden vermeld, bij losse kostenposten wordt gemeld dat ze optioneel zijn en de informatie over garantie sterk is verbeterd. De autoriteit zal daarom niet verder optreden, al kunnen consumenten signalen over onduidelijke prijzen blijven melden.