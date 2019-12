Ook in 2020 drukte op overnamemarkt

Hoofd fusies en overnames Rob van Veldhuizen van ING zegt dat de fusie- en overnamemarkt momenteel goed draait. Wel ontstaat een zekere schaarste. "We zien dat kopers in sommige segmenten wat kritischer worden op prijs, onder meer door afzwakkende economische vooruitzichten en geopolitieke onzekerheden op de markt. Bij onder meer cyclische bedrijven en de traditionele winkelbedrijven dalen de waarderingen al en we zien meer herstructureringen."

Dit jaar viel volgens ING, dat volgens onderzoekers Mergermarket dit jaar de meenste deals deed, vooral de grootte van fusies en overnames op. Zo werd Grandvision voor 8 miljard euro verkocht door HAL Investments aan EssilorLuxottica. Ook de verkoop van Eneco voor 4,3 miljard sprong in het oog. Verder wijst ING op de strijd tussen Takeaway.com en Prosus om Just Eat en de aanstaande beursexit door Reggeborg van VolkerWessels.