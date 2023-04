Premium Het beste van De Telegraaf

Topman Air France KLM hint intern op baanverlies door krimp Schiphol

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Ceo Benjamin Smith van Air France KLM en president-directeur Marjan Rintel van KLM. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Bij krimp van Schiphol zullen KLM-medewerkers hun baan verliezen. Dat zegt topman Ben Smith van het Franse moederbedrijf in een interne webcast voor KLM-personeel. Het is de eerste keer dat de leiding zo expliciet is richting de werknemers over de gevolgen van het krimpplan, waarvan de eerste stap woensdag is afgeschoten door de rechter.