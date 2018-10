Lagere bpm na rondjes rijden in Duitsland

Dat blijkt uit de uitspraak van de Hoge Raad over twee casussen.

De eerste casus betreft een auto die in Duitsland nieuw werd gekocht door een Nederlands bedrijf. Met een exportkenteken werd in anderhalve week ongeveer 3000 kilometer over de wegen van de oosterburen gereden.

Nieuw

De Belastingdienst zag de auto - met 3000 op de teller - als nieuw. De Hoge Raad niet.

Een auto is volgens de Hoge Raad alleen nieuw als hij niet of nauwelijks is gebruikt op het moment dat hij in Nederland op kenteken wordt gezet. Of de auto in het buitenland nieuw is gekocht om hem naar Nederland te vervoeren, doet er niet toe.

Op de trailer

De truc werkt zelfs met auto’s die in Nederland zijn gekocht, blijkt uit een tweede zaak. Hier werd een auto in Nederland gekocht, op een trailer naar Duitsland gezet, waar er ook ongeveer 3000 kilometer mee werd gereden voordat hij in Nederland op kenteken werd gezet.

Ook deze auto geldt als gebruikt, oordeelt de Hoge Raad. Het maakt volgens de raad namelijk niet uit waarom met de auto in het buitenland is gereden, omdat dat de staat van de auto (nieuw of gebruikt) daardoor niet verandert.

De bpm-belasting wordt geheven over nieuwe auto’s in Nederland en auto’s die ingevoerd worden. Tweedehands auto’s krijgen in dat laatste geval een korting.