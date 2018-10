Pond zakt in na dreiging ’no deal’ May

Desnoods komt er geen regeling voor het vertrek van de Britten, dreigde May opnieuw. Nooit, zo benadrukte ze, zal ze de uitslag van het referendum verloochenen.

„Er is behoefte aan alternatieven”, stelde zij in een korte speech vanuit Downing Street 10. Haar positie ligt onder vuur, steeds meer ook binnen haar Conservatieven.

In reactie ging het Britse pond tegenover de euro en dollar met 1,35% terug, na een al ingezette daling in de ochtend. In mei 2016 noteerde het Britse pond nog 1,30 tegen de euro, vrijdagmiddag 1,1135.

Harde clash

De financiële markten verlangden een verklaring vanuit Downing Street 10 na de blokkade van zowel Brussel als May’s kabinet tijdens overleg de afgelopen dagen in Salzburg.

Een probleem blijft de grens tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in Noord-Ierland. Opnieuw meldde May dat Noord-Ierland nooit in de Europese Unie kan blijven.

Maar in Ierland wordt voor grote problemen gevreesd als er een harde grens wordt getrokken na jaren van militairen aan de grens tussen Noord- en de rest van Ierland.

Geen nieuw referendum

„We zullen nooit een voorstel accepteren dat de integiteit van ons land bedreigt”, aldus May. Net zo goed, zo realiseerde May zich, zal de EU niet toestaan dat de band van de eurolanden wordt doorbroken.

Donderdag was de EU haar Chequers-voorstel af. Daarom zijn alternatieven nodig om uit het probleem te komen, zo deed May indirect een handreiking.

Volgens peilingen neemt steun voor de Brexit in het Verenigd Koninkrijk af. May blokkeerde begin september de mogelijkheid van een nieuw referendum over de heikele kwestie.